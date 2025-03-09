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Muhammed Salah rekorlarına devam ediyor

Muhammed Salah rekorlarına devam ediyor

10:429/03/2025, الأحد
G: 9/03/2025, الأحد
AA
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Mısırlı yıldız bu sezon 54 gole direkt katkı yaptı.
Mısırlı yıldız bu sezon 54 gole direkt katkı yaptı.

İngiliz devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor. Southampton'a iki gol atan Salah, kulüp tarihinin 3'üncü, Premier Lig'in 5'inci en skorer oyuncusu oldu.

Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Liverpool tarihinin 3'üncü, Premier Lig'in 5'inci en skorer oyuncusu oldu. Liverpool'un Southampton'ı 3-1 yendiği 28. hafta maçında iki gol kaydeden Salah, geçirdiği harika sezona yeni başarılar eklemeye devam ediyor. Lig tarihinde 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında 5. basamakta bulunan eski Manchester Cityli futbolcu Sergio Agüero'yu yakaladı. Listenin zirvesinde 260 golle Alan Shearer bulunuyor. Harry Kane 213, Wayne Rooney 208 ve Andrew Cole 187 golle Shearer'ı takip ediyor.


Liverpool tarihinin en golcü üçüncü ismi


Salah, kulüp tarihinde tüm zamanların en golcüleri listesinde üçüncü sıranın sahibi oldu. Mısırlı futbolcu, 390 maçta görev aldığı Liverpool formasıyla gol sayısını 243'e çıkararak Gordon Hodgson'ı (241) geride bıraktı. Bu alanda Ian Rush 346 ve Roger Hunt 285 golle Salah'ın önünde yer alıyor.


Bu sezon 32 gol, 22 asist


Liverpool'un bu sezonki başarısında 54 kez skor katkısı sağlayarak büyük pay sahibi olan Salah, kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşıyor. Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 27 gol ve 17 asistle iki istatistikte de zirvede bulunuyor. Tüm kulvarlarda ise 41 maça çıkarak 32 gol, 22 asist üreten Salah, takımını sırtlamayı sürdürüyor.



#Liverpool
#Muhammed Salah
#Mısır

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