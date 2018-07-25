Musa Çağıran ve Umar Aminu transfer oldu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Osmanlıspor'da forma giyen Musa Çağıran ve Umar Aminu'yu kiralamak için başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.

Yardımcı, transfer çalışmalarında ise görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerek, Osmanlıspor Kulübü yöneticileri ile Musa Çağıran ve Umar Aminu'nun kiralık olarak transferi için anlaştıklarını, futbolcularla son bir görüşme yapılmasının ardından resmiyete dökmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Musa Çağıran ile Beşiktaş ve Trabzonspor ilgileniyordu. Umar Aminu için de Trabzonspor'un girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

