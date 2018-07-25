SÜPER LİG

Musa Çağıran ve Umar Aminu Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Musa Çağıran ve Umar Aminu transfer oldu

Gelecek sezon 1. ligde mücadele edecek olan Osmanlıspor, Musa Çağıran ve Umar Aminu'yu kiralık olarak takımdan gönderiyor. Süper Lig'de oynamak isteyen iki oyuncu da gelecek sezon Çaykur Rizespor'da forma giyecek.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Musa Çağıran.

Musa Çağıran.

Fotoğraf: Güven Yılmaz

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Osmanlıspor'da forma giyen Musa Çağıran ve Umar Aminu'yu kiralamak için başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.

Yardımcı, transfer çalışmalarında ise görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerek, Osmanlıspor Kulübü yöneticileri ile Musa Çağıran ve Umar Aminu'nun kiralık olarak transferi için anlaştıklarını, futbolcularla son bir görüşme yapılmasının ardından resmiyete dökmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

  • Musa Çağıran ile Beşiktaş ve Trabzonspor ilgileniyordu. Umar Aminu için de Trabzonspor'un girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Kweuke'nin sözleşme fesih bedeli dudak uçuklattı
Kweuke'nin sözleşme fesih bedeli dudak uçuklattı

Hasan Kemal Yardımcı, yaptığı açıklamada, Leonard Kweuke'nin uzun yıllar kulübe hizmet ettiğini son yıllarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve olaylar nedeniyle performansında iniş çıkışlar yaşadığına dikkat çekti.Kweuke'nin kulüp için önemli bir isim olduğuna vurgu yapan Yardımcı, "Her şeye rağmen ayrılıklar kaçınılmaz. Leonard Kweuke bu kulübe önemli katkılar sağladı. Takımımızda lig ve kupada 120 maçta görev alırken 48 golle katkı verdi. Halen kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu. Kweuke ve şehir onu seviyor ama bazen ayrılıklar yaşanabiliyor." diye konuştu.Futbolcu ve temsilcileri ile görüşmelerin yapıldığına değinen Yardımcı, "Belli bir noktaya geldik. Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kweuke sonuç ne olursa olsun her zaman bu kulübe hizmet etmiş, taraftarın gönlünde taht kurmuş çok değerli bir isim olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor&#39;un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı: &quot;Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık.&quot; pic.twitter.com/q1ZYGaxyXf&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Temmuz 2018

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