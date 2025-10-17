Yeni Şafak
Muşspor-Yeni Malatyaspor maçının hakemi belli oldu

16:5117/10/2025, Cuma
IHA
Diyarbakır bölgesi klasman hakemi Lütfullah Aslan
Diyarbakır bölgesi klasman hakemi Lütfullah Aslan

2. Lig Kırmızı Grup dokuzuncu haftada Muş’ta oynanacak Muşspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Lütfullah Aslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2.Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak olan 9. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 19 Ekim Pazar günü Muş Şehir Stadı’nda oynanacak olan Muşspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Lütfullah Aslan yönetecek. Aslan’ın yardımcılıklarını Muğla Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman ile Burdur Bölgesi Klasman Hakemi Hakan Tunç yapacak.


Karşılaşmada Mehmet Can Koç ise dördüncü hakem olarak görev alacak.


Muşspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması saat 13.00’da başlayacak.






