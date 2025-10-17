Muşspor-Yeni Malatyaspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2.Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak olan 9. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 19 Ekim Pazar günü Muş Şehir Stadı’nda oynanacak olan Muşspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Lütfullah Aslan yönetecek. Aslan’ın yardımcılıklarını Muğla Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman ile Burdur Bölgesi Klasman Hakemi Hakan Tunç yapacak.