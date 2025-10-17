Bursaspor Aksaray maçına hazır

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Bursaspor, deplasmanda karşılaşacağı 68 Aksaray Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenman neşeli anlara sahne oldu.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, sonuçlandırma oyunları üzerinde durdu.
Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, bugün Aksaray’a hareket edecek. Kamp öncesi yapılan son idmanda oyuncuların istekli ve moralli oldukları gözlendi.