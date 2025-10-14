TFF 2. Lig'in en golcü takımı Bursaspor

Bursaspor, TFF 2. Lig’de aldığı iki mağlubiyetin ardından teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde çıkışını sürdürürken hücum gücüyle zirvede yer alıyor. Beyaz Grup’ta oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri tam 23 kez havalandıran yeşil beyazlılar, ligin en golcü takımı konumundaki yerini koruyor.





Gol yağmuru sürüyor





Yeşil beyazlılar bu süreçte Yeni Malatyaspor’a 8, Adanaspor’a 6, Arnavutköy Belediyespor ve Menemen FK’ya 3, 1461 Trabzon FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Kırklarelispor’a ise 1’er gol atarak hücumdaki farkını gösterdi. Kalesinde sadece 4 gol gören Bursaspor, ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor. Takım, üretken hücum hattını sağlam savunma disipliniyle destekliyor.





Namağlup rakip 68 Aksarayspor



