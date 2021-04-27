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Mustafa Denizli'den Altay'a şartlı 'evet'

Teknik Direktör Mustafa Denizli, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun çağırısına cevap verdi. İzmir ekibinden herhangi bir ücret talep edemeyeceğini ve bu ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını rica eden Denizli, "Bu şartlar altında göreve hazırım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Denizliden Altaya şartlı evet
Mustafa Denizli 2019'un aralık ayından beri kulüp çalıştırmıyor.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli’ye teknik direktörlük konusunda çağrıda bulunarak, "Futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. Altaylı Büyük Mustafa’nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Denizli, İzmir ekibinden kendisine gelen çağrıya kayıtsız kalmadı.

"Göreve hazırım"

Altay’ın içinden yetişen bir isim olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mustafa Denizli, "Bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için çok teşekkür ederim. Bu sezon herhangi bir kulüp çalıştırmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil. Altay’ın değerli yöneticilerinden bir ricam var, ilk olarak takımın çok geniş bir kadrosu var. Bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi, benim Altay’dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını rica ediyorum. Bu iki önemli konuda şartlar yerine getirildiği takdirde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım. Bugün, başkan ile bir araya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

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