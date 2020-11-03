Mustafa Reşit Akçay'dan Trabzonspor'a yeşil ışık

Trabzonspor’un teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırmasının ardından ismi bordo-mavili kulüple anılan Mustafa Reşit Akçay, Haber61 TV’de yayımlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirtti.

"Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" diyen Akçay, görev alma gibi bir talebi olmadığını belirterek, "Benim görev alma gibi bir talebim yok. Trabzonspor’da gelip de görev alsam benim parayı konuşmam ayıp olur. Saygısızlık gibi bir şeydir. Kariyer kaygım yok. Trabzonspor’a gelip de kariyerimi geliştireyim veya para kazanayım diye bir çabam olmaz. Farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Bana ’Gel kardeşim Trabzonspor’un sana ihtiyacı var' dedikleri an ben orada olmak zorundayım. Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır. Geçmişte söylediğim sözden dolayı beni mahkum edenler bu sözümü de söyleyecek. Trabzonspor istediği hocayı alır. Bana gelen bir teklif yok. Toplum teveccüh ediyor. Trabzonspor’u yönetenler toplum gibi bakmaz. Bakmamalı da, doğrusunu yapıyorlar. Trabzonspor’u yöneten insanlar kriterlere bakarak sorunu hangi hocayla çözebileceğine bakmalı. Seçilmiş olan bu insanlar aynı zamanda geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı içinde yer almamıza neden olan insanlar" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu taraftarın gönlündeki iki teknik direktör Trabzonspor’da teknik direktör Eddi Newton ile yollar ayrılırken, yönetim kurulu yeni hoca için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavili takımda, yönetim, teknik adam sorununu çözmek için çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor'un yeni hocası belli oluyor: İki isim öne çıktıGündemde 6 isim varTrabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için gündemde 6 isim bulunuyor. Yönetimde bazı isimlerin Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gündeme gelen Abdullah Avcı’nın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği belirtilirken, şu an boşta olan Tamer Tuna ve Mustafa Reşit Akçay da gündemde olan diğer isimler. Söz konusu iki teknik adamın da Trabzonspor’da göreve gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, şu an İstanbulspor ile sözleşmesi süren Fatih Tekke ve Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Şota Arveladze de gündemde yer alıyor. Gündemdeki bir diğer isim de Tolunay Kafkas. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2020 Taraftarlar görüş bildirdiDiğer yandan Trabzonspor’da taraftarlar da sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, özellikle eski oyuncuları Fatih Tekke ve Şota Arveladze’den birini takımın başında görmek istediğini dile getiriyor. İstanbulspor’da görevine devam den Fatih Tekke’den şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı kaydedilirken, Özbekistan kulübü Pakhtakor’la şampiyonluğa giden ve sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek Şota Arveladze’nin ise görev süresinin tamamlanmasının ardından görüşebileceklerini ilettiği ifade edildi.

"Bize ihtiyaç var ise biz bu sorunları çözeriz"

Akçay, Trabzonspor’un bugünkü şartlarını çözümleyecek dünya kadar teknik adam olduğunu vurgulayarak, "Şenol hoca var. Hüseyin Çimşir var. Fatih Tekke var. Sadi hoca ve Giray hoca var. Bu sadece Mustafa Akçay ile ilgili bir durum değil. Bu mesleğin içerisinde eğitim almış ve kendini Trabzonsporlu kabul eden her kişinin bu taşın altına başını koyabileceği bir şey. Burada önemli olan bize ihtiyaç olup olmadığıdır. Bize ihtiyaç var ise biz bu sorunları çözeriz. Bize ihtiyaç yoksa bu sorunları başkası çözecekse biz onların yanında oluruz" diye konuştu.