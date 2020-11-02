Trabzonspor'un yeni hocası belli oluyor: İki isim öne çıktı

Süper Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör ismi bugün kesinlik kazanacak. Bordo-mavili kulüpte, 6 teknik adam ismi gündeme geldi. Son iki gündür Tamer Tuna, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke, Abdullah Avcı ve Samet Aybaba’nın isimleri camiada seslendirilirken, Trabzonspor yönetim kurulu bugün yapacağı toplantıda bu isimlerden birine teklif götürecek.

Tamer Tuna ve Tolunay Kafkas’ın isimleri İstanbul’da ağırlık kazanırken, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Tamer Tuna ismi üzerinde durduğu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in ise Tolunay Kafkas’tan yana görüş bildirdiği, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin tercihinin ise Mustafa Reşit Akçay’dan yana olduğu öğrenildi.

Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki teknik direktör belli oldu Süper Lig'de 7 haftada sadece 5 puan toplayan Trabzonspor'da Newton ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerin yenik teknik direktörlüğü için birçok ismin adı geçerken, TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'den önemli bir bilgi geldi."Başkanın tercihi Tamer Tuna"Kulüpten aldığı istihbaratı sosyal medya hesabından paylaşan Yurduseven, "Trabzonspor’da başkan Ağaoğlu’nun tercihi Tamer Tuna’dan yana" ifadelerini kullandı.Trabzonspor’da Başkan Ağaoğlu’nun tercihi Tamer Tuna’dan yana!!!— barış yurduseven (@barisssn) October 31, 2020 Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Tamer Tuna, kırmızı-beyazlı ekiple 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tuna geçen sezon düşme hattından aldığı Antalyaspor’la büyük bir çıkış yakalayarak ligi 45 puanla 9. sırada tamamlamıştı.Trabzonspor'da bir dönem sona erdi

Kritik toplantı

Bugünkü toplantıya başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın İstanbul’dan, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin de tele konferansla katılacağı belirtildi. Bu toplantının ardından Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli olacak ve Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçında takımın başında olacak.