Trabzonspor'un yeni hocası belli oluyor: İki isim öne çıktı

Süper Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör ismi bugün kesinlik kazanacak. Bordo-mavili kulüpte, 6 teknik adam ismi gündeme geldi. Son iki gündür Tamer Tuna, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke, Abdullah Avcı ve Samet Aybaba’nın isimleri camiada seslendirilirken, Trabzonspor yönetim kurulu bugün yapacağı toplantıda bu isimlerden birine teklif götürecek.
Tamer Tuna ve Tolunay Kafkas’ın isimleri İstanbul’da ağırlık kazanırken, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Tamer Tuna ismi üzerinde durduğu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in ise Tolunay Kafkas’tan yana görüş bildirdiği, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin tercihinin ise Mustafa Reşit Akçay’dan yana olduğu öğrenildi.
Kritik toplantı
Bugünkü toplantıya başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın İstanbul’dan, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin de tele konferansla katılacağı belirtildi. Bu toplantının ardından Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli olacak ve Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçında takımın başında olacak.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2020
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