Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Napoli - Barcelona maç yayın bilgisi, canlı skor ekranı, kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

> Napoli ile oynadığı son Avrupa kupası maçını deplasmanda 4-2 kazanan Barcelona, İtalyan temsilcisine konuk olduğu bir karşılaşmada en fazla gol sevinci yaşayan iki takımdan biri oldu (diğeri Manchester City).