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Spor

Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Napoli evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Barcelona ile oynadığı dört Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Napoli, 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde rakibine elenmekten kurtulamadı. İki takımın son karşılaşmasında ise Barcelona deplasmanda Napoli’yi 4-2 mağlup etti. Peki, Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:17 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Napoli evinde Barcelona’yı konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Napoli evinde Barcelona’yı konuk ediyor.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Napoli - Barcelona maç yayın bilgisi, canlı skor ekranı, kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

NAPOLİ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Napoli - Barcelona maçı
bu akşam saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

NAPOLİ - BARCELONA CANLI SKOR

NAPOLİ - BARCELONA MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Barcelona ile oynadığı dört Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Napoli (2B 2M), 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde rakibine elenmekten kurtulamadı.

> Napoli ile oynadığı son Avrupa kupası maçını deplasmanda 4-2 kazanan Barcelona, İtalyan temsilcisine konuk olduğu bir karşılaşmada en fazla gol sevinci yaşayan iki takımdan biri oldu (diğeri Manchester City).

> İtalyan takımlarına rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Barcelona (1B 2M), daha önceki 19 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (11G 6B 2M).

> Napoli'yi çalıştıran Walter Mazzarri, Şampiyonlar Ligi kariyerinde görev yaptığı beş iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi (4G 1B).

> Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında çıktığı son 10 deplasman maçının sadece birini kazanan Barcelona (4B 5M), tek galibiyetini Nisan 2019'da konuk olduğu Manchester United'dan aldı.

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#Napoli
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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