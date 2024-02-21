Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Napoli - Barcelona maç yayın bilgisi, canlı skor ekranı, kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
NAPOLİ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
NAPOLİ - BARCELONA CANLI SKOR
NAPOLİ - BARCELONA MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
> Barcelona ile oynadığı dört Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Napoli (2B 2M), 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde rakibine elenmekten kurtulamadı.
> Napoli ile oynadığı son Avrupa kupası maçını deplasmanda 4-2 kazanan Barcelona, İtalyan temsilcisine konuk olduğu bir karşılaşmada en fazla gol sevinci yaşayan iki takımdan biri oldu (diğeri Manchester City).
> İtalyan takımlarına rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Barcelona (1B 2M), daha önceki 19 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (11G 6B 2M).
> Napoli'yi çalıştıran Walter Mazzarri, Şampiyonlar Ligi kariyerinde görev yaptığı beş iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi (4G 1B).
> Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında çıktığı son 10 deplasman maçının sadece birini kazanan Barcelona (4B 5M), tek galibiyetini Nisan 2019'da konuk olduğu Manchester United'dan aldı.