NBA’de Alperen Şengün şov: Houston Rockets galibiyetinde 5 bin sayı barajını aştı

NBA'de Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets, Sacramento Kings karşısında 121-95'lik farklı bir galibiyet elde etti.





Saha içerisinde sergilediği dominant oyunla öne çıkan milli yıldızımız Alperen Şengün, maçı 28 sayı ve 10 ribaunt istatistikleriyle tamamlayarak takımına galibiyeti getiren isim oldu ve double-double yaptı. Şengün, bu performansıyla kariyerine de yeni bir kilometre taşı ekledi ve NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.





Rockets'ta diğer önemli katkılar; Kevin Durant'tan 24 sayı ve 8 asist, Amen Thompson'dan ise 20 sayı ve 12 ribauntluk double-double performansı geldi. Kings'de ise Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'er sayı kaydetti. Keegan Murray, 5 sayı ve 11 ribauntla mücadele etti.





Jamal Murray'den 52 sayılık şov





Gecenin dikkat çeken bir diğer mücadelesinde Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 skorla mağlup etti.





Nuggets'ın zaferinde başrolü üstlenen Jamal Murray, 52 sayı kaydederek maçın ve gecenin en skorer oyuncusu oldu. Nuggets'ta Sırp yıldız Nikola Jokic de 24 sayı ve 13 asistle double-double yaparak takımına kritik katkı sağladı.



