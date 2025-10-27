Yeni Şafak
NBA'de Lakers Reaves'in 51 sayı attığı maçta Kings'i mağlup etti

27/10/2025, Pazartesi
AA
Los Angeles Lakers ikinci galibiyetini aldı.
Los Angeles Lakers ikinci galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 51 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 127-120 yendi.

Lakers, LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarının sakatlıkları nedeniyle oynamadığı Kings deplasmanında Reaves'in 51 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı. İkinci galibiyetini alan konuk ekipte Deandre Ayton 22 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı kaydetti. Kings'te ise Zach LaVine'ın 32 sayı, 4 ribaunt, Dennis Schröder'in 18 sayı, 12 asist ve Domantas Sabonis'in 10 sayı, 14 ribauntluk katkısı, sezonun ikinci mağlubiyetini önleyemedi.


Spurs 3'te 3 yaptı


San Antonio Spurs, sahasında Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Spurs'te Victor Wembanyama 31 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Dylan Harper 20 sayı, 6 ribaunt 8 asistle galibiyete katkı sağladı. Üçüncü maçından da mağlup ayrılan Nets'te ise Cam Thomas 40 ve Michael Porter Jr 16 sayı kaydetti.

