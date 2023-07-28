Nenad Bjelica: "Birlikte esmeliyiz"

Slovenya kampını tamamlayarak Trabzon'a dönen Trabzonspor'da 24 günlük kamptan herkes memnun. Futbolcuların çalışma isteği ve özellikle son 2 maçta ortaya konulan mücadeleden memnun olan teknik direktör Nenad Bjelica, tecrübeli oyuncular ile genç isimlerin kaynaştığını ve birlikte düşünen, birlikte hareket eden bir takım ortaya çıktığını söyledi.





Bjelica, "Bizim için fiziksel güç kadar mental güçlülük de önemliydi ve kampta bunu başardığımızı düşünüyorum, tüm oyuncularım büyük bir özveri ile çalıştı" dedi.





"Karşılığını ligde alacağız"

"Bu takıma tüm camianın inanmasını istiyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Hırvat teknik adam, "Camianın kenetlendiğinde nelerin başarılabildiğini biliyorum. Bu nedenle taraftarımızın bu büyük ve onurlu mücadelede yanımızda olmasını istiyorum. Trabzonspor'un 'fırtına' ile özdeşleşmesi tesadüfi değil. Camiamıza ve taraftarımıza sesleniyorum; gelin tribünleri doldurun, hep birlikte eselim ve başarılı olalım" diye konuştu.







