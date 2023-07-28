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Spor

Nenad Bjelica: "Birlikte esmeliyiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Bordo-mavili camianın kenetlenmesi halinde neler başarılabildiğini biliyoruz, bu nedenle taraftarı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:50 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi.

Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi.

Slovenya kampını tamamlayarak Trabzon'a dönen Trabzonspor'da 24 günlük kamptan herkes memnun. Futbolcuların çalışma isteği ve özellikle son 2 maçta ortaya konulan mücadeleden memnun olan teknik direktör Nenad Bjelica, tecrübeli oyuncular ile genç isimlerin kaynaştığını ve birlikte düşünen, birlikte hareket eden bir takım ortaya çıktığını söyledi.


Bjelica, "Bizim için fiziksel güç kadar mental güçlülük de önemliydi ve kampta bunu başardığımızı düşünüyorum, tüm oyuncularım büyük bir özveri ile çalıştı" dedi.


"Karşılığını ligde alacağız"

"Bu takıma tüm camianın inanmasını istiyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Hırvat teknik adam, "Camianın kenetlendiğinde nelerin başarılabildiğini biliyorum. Bu nedenle taraftarımızın bu büyük ve onurlu mücadelede yanımızda olmasını istiyorum. Trabzonspor'un 'fırtına' ile özdeşleşmesi tesadüfi değil. Camiamıza ve taraftarımıza sesleniyorum; gelin tribünleri doldurun, hep birlikte eselim ve başarılı olalım" diye konuştu.



#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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