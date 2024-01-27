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Spor

Newport County - Manchester United maçı saat kaçta, Altay Bayındır oynayacak mı?

Manchester United, FA Cup 4. tur karşılaşmasında 2. Lig ekibi Newport County'e konuk oluyor. Kırmızı-şeytanlar galip gelerek bir üst tura yükselmek istiyor. Milli oyuncu Altay Bayındır'ın forma şansı bulması merak konusu oldu. Newport - Manchester United maçının muhtemel 11'lerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:58 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:22 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Newport County - Manchester United
Newport County - Manchester United

FA Cup 4. tur karşılaşmasında Manchester United, Newport Country'e konuk olacak. Gözler milli kaleci Altay Bayındır'a çevrildi. Andre Onana'nın Afrika Kupası'nda yer almasının ardından Erik ten Hag'ın Altay Bayındır'a şans vermesi bekleniyor.

Newport County - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FA Cup 4. tur karşılaşmasında Newport - Manchester United 28 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30 başlayacak. Mücadele Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Newport County - Manchester United maçının muhtemel 11'leri, Altay Bayındır oynayacak mı?

Newport - Manchester United maçında kaleyi Altay Bayındır koruyacak.

Manchester United'ın muhtemel ilk 11'i şöyle: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Evans, Shaw, McTominay, Mainoo, Fernandes, Garnacho, Rashford, Hojlund.

Altay Bayındır ilk 11'de olacak.

NEWPORT COUNTRY-MANCHESTER UNİTED



#Manchester United
#Newport
#FA Cup
42 dakika önce
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