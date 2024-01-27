Newport County - Manchester United maçı saat kaçta, Altay Bayındır oynayacak mı?

FA Cup 4. tur karşılaşmasında Manchester United, Newport Country'e konuk olacak. Gözler milli kaleci Altay Bayındır'a çevrildi. Andre Onana'nın Afrika Kupası'nda yer almasının ardından Erik ten Hag'ın Altay Bayındır'a şans vermesi bekleniyor.
Newport County - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FA Cup 4. tur karşılaşmasında Newport - Manchester United 28 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30 başlayacak. Mücadele Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.
Newport County - Manchester United maçının muhtemel 11'leri, Altay Bayındır oynayacak mı?
Newport - Manchester United maçında kaleyi Altay Bayındır koruyacak.
Manchester United'ın muhtemel ilk 11'i şöyle: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Evans, Shaw, McTominay, Mainoo, Fernandes, Garnacho, Rashford, Hojlund.