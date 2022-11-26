Spor Neymar ayağının son halini paylaştı Görenler şaşkına döndü
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Neymar ayağının son halini paylaştı: Görenler şaşkına döndü

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Sırbistan ile karşılaşan Brezilya'da, karşılaşmada sakatlanan Neymar, ayağının son halini paylaştı. Ayak bileğinde gözle görülür şekilde şişlik olan Neymar, İsviçre maçında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun Kamerun maçında da oynamama ihtimali bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Neymar ayağının son halini paylaştı: Görenler şaşkına döndü
Neymar, Sırbistan maçında ayağından sakatlanmıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

İsviçre maçında yok

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. Neymar'ın, Kamerun maçında da oynamama ihtimali bulunuyor.

Bileğinin son hali şaşkınlığa uğrattı

Neymar, ayağının son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ayak bileğindeki şişlik gözle görülürken, paylaşımı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neymar'ın ayağının fotoğrafını paylaştığı paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

  • Danilo da İsviçre maçında yok
  • Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.

ÖZET | Brezilya-Sırbistan: 2-0
SPOR
ÖZET | Brezilya-Sırbistan: 2-0

Neymar'ın paylaşımı
Neymar'ın paylaşımı
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