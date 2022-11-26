​Neymar ayağının son halini paylaştı: Görenler şaşkına döndü

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre karşısında forma giyemeyecek.
İsviçre maçında yok
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. Neymar'ın, Kamerun maçında da oynamama ihtimali bulunuyor.
Bileğinin son hali şaşkınlığa uğrattı
Neymar, ayağının son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ayak bileğindeki şişlik gözle görülürken, paylaşımı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neymar'ın ayağının fotoğrafını paylaştığı paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
- Danilo da İsviçre maçında yok
- Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.