Neymar: Kariyerimin en kötü anıydı

PSG forması giyen Brezilyalı Neymar, kariyerinde yaşadığı en kötü anla ilgili açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldız 2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya maçında sırtına aldığı darbe sonrası geçirdiği sakatlığın ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:
- Başımda bir ayak hatırlıyorum. Marcelo doktorları çağırın diye bağırıyordu. Ben de ‘hayır oynayacağım’ diyordum. Çünkü gol atmak istiyordum. Evet ben bir deliyim (gülüyor). Ancak ayağa bile kalkamadım. Hareket edemiyordum. Hastaneye gittik. Doktor bana bir iyi bir de kötü haberim var dedi. Kötü haber; artık Dünya Kupası'nda oynayamayacaksınız. İyi haber ise yeniden yürüyebileceksiniz. Eğer darbe 2 santimetre daha yakın olsaydı futbol hayatım bitiyordu. Sakatlığım çok kötüydü. Evde ağlıyordum. Annem ve babam da ağlamıştı. Herkes çok üzgündü. Sanırım hayatımın en kötü anıydı.
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