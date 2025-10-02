Nice Teknik Direktörü Franck Haise Fenerbahçe'ye kaybetme sebeplerini açıkladı

Nice, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.





Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Nice Teknik Direktörü Franck Haise açıklamalarda bulundu.





Maç hakkında kısa bir değerlendirme yapan Franck Haise, “Haklısınız teknik konularda ve son pozisyonlarda daha iyi olmalıydık. Bunların tamamını yerine getiremediğimiz içinde kaybettik” şeklinde konuştu.





Fenerbahçe’nin iyi oynadığının altını çizen Haise, “Fenerbahçe’nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik açılardan ve paslaşmaları iyiydi. Biz oyunu iyi yansıtamadık ve sistemi ortaya koyamadık. Şu anda yaptıklarımızla eksik durumdayız. Çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





Haise sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef 2-0’dan sonra sıkıntı yaşadık. Pozitif tarafını da görmek lazım. ekip olarak baktığımızda istediğimiz yönde oyunu gerçekleştiremedik.”





‘BEKLEDİĞİM DAHA ATAK BİR EKİP VE YARATICI ORTA SAHAYDI’

4’lü defans tercihinin nedenlerini de anlatan Franck Haise, “Beklediğim daha atak bir ekip ve yaratıcı orta sahaydı. Doğal olarak defans lazımdı. Maçı ortada oynayıp yönetmeyi düşünürken hızlı gol yememiz etkili oldu. Lens maçında bunu denemiştik ama burada başarılı olamadı” açıklamasında bulundu.





‘FENERBAHÇE’DE ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR’

Sarı-lacivertli futbolcuları kaliteli bulan Haise, “Fenerbahçe’de çok iyi oyuncular var. Kaliteleri ortada gerçekten. Tam bir takım olarak oynadılar. Hatalarımızı bulup oyunu öyle kazandılar” şeklinde konuştu.





Franck Haise sözlerini şöyle noktaladı:

“1’inci gol zaten karşı karşıya kalınca kötü şekilde pozisyonu kaybettik. Topu kapıp derin attığı için yapılabilecek bir şey yoktu. Bu top kaybını yapmasaydık daha iyi olurdu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kazanmayı istiyordum. İlk galibiyetimi burada almak istemiştim. Silahlarımızı oyuna yansıtıyoruz. Zor maçlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum. Oyuncularımın yanındayım.”



















