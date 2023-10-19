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Spor

Nicolo Zaniolo'nun bahis oynadığına yönelik bir delil yok

İtalya'daki bahis soruşturmasında telefon ve tabletine el konulan Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İtalyan basını, genç yıldızın bahis oynadığına dair bir delile rastlanmadığını açıkladı.

21:55 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo, yaz transfer döneminde kiralık olarak Aston Villa'ya imza atmıştı.

Nicolo Zaniolo, yaz transfer döneminde kiralık olarak Aston Villa'ya imza atmıştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Zaniolo'nun telefon ve tabletlerinde yapılan incelemelerinde bahis oynadığına dair bir delile rastlanmadı. Zaniolo'nun, Fagioli ve Tonali'ye göre daha hafif bir ceza alabileceği ifade edildi.

Zaniolo, polise verdiği ilk ifadesinde de yasa dışı bahis sitelerinde çevrim içi iskambil oyunları oynadığını ancak futbol maçlarına bahis oynamadığını savunmuştu.

Gazetenin bir başka haberinde de adı skandala karıştığı için Zaniolo ile beraber 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampından ayrılmak durumunda kalan ve bahis oynadığını kabul eden Sandro Tonali'nin de federasyonla anlaşarak hızlı yargılama ve indirimli ceza alma yoluna gideceği belirtildi.

Zaniolo, yaz döneminde Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

#Galatasaray
#Zaniolo
#Aston Villa
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