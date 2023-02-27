Nihat Kahveci: Valerien Ismael'i anlayamamışız

Beşiktaş, erteleme maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ligde üst üste üç maçta galip gelemeyen siyah-beyazlılar zirve yarışından bir hayli uzaklaştı.





TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, "Şampiyonluğu sadece 'ş' harfi kaldı" yorumunda bulundu.





Kahveci'nin Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası değerlendirmeleri şöyle:





"İkincilik ve üçüncülük de önemli"





"Beşiktaş'ın 'zaten şampiyonluk gitti' diye rehavete kapılmaması gerekiyor. İkincilik, üçüncülük çok önemli. Bu sezon Avrupa'ya gidemeyen bir Beşiktaş var. Gelecek sezon da bunun olmasına izin vermemelisiniz. Beşiktaş'ın Avrupa'ya gidemediği çok fazla sezon yoktur."





"Başarısızlıkta Şenol Güneş'in de katkısı var"





"Başarı durumunda nasıl futbolcudan çaycıya herkesin katkısı oluyorsa, bu başarısızlıkta Şenol Güneş'in biraz katkısı var. Son 2-3 sezonda Ahmet Nur Çebi çok iyi oyuncular aldı. Biraz oyuncuları da konuşmamız lazım. Dele Alli gibi bir oyuncu oynayamıyor mesela."





"Ismael'i anlayamamışız"





"Valerien Ismael bazı mesajlar vermişti. Biz onları anlayamadık zamanında. 'Disiplin' diyordu hoca. Şampiyon olman için gereken puan ortalaması 2.2 falandır. O ortalama da yok Şenol Hoca'da."





"Şampiyonluğun 'ş'si kaldı"





"5 maç üst üste kazanılan dönemde Beşiktaş taraftarları şampiyonluk hesapları yapıyordu. 3 maç puan kaybedince şampiyonluk sadece 'ş' harfi kaldı. Oyun olarak o da kalmadı."















