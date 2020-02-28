Nihat Özdemir: Türk milletinin başı sağolsun

Medipol Başakşehir'in Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının ardından Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in tur atlamasına sevinirken, maç sonunda aldıkları şehit haberiyle üzüldüklerini aktaran Özdemir, şöyle konuştu;

"Şu anda Türkiyemizi Avrupa'da temsil eden tek takım Başakşehir. Buraya kadar çok başarılı bir şekilde geldiler. Bu gece de Avrupa'nın iyi takımlarından biri sayılan Sporting Lizbon'u iyi bir skorla elemeyi bildiler ve ilk 16 takım arasına girdiler. Türkiye, Türk takımları ve federasyonumuz için çok başarılı bir haber. Bundan büyük mutluluk duyarken maç bittikten sonra acı haberi öğrendik. Sevincimiz bir anda büyük bir üzüntüye yerini terk etti. Türk milletinin başı sağolsun. Şehit yakınlarımıza Allah sabırlar versin. Türk milleti büyük bir millet. Bunun altından kalkacağımızın hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah hepimize sabırlar versin, başımız sağolsun. Sevincimizin devam etmesini isterdik. Keşke böyle bir netice olmasaydı da bunun yerine böyle bir olay yaşanmasaydı, askerlerimiz, erlerimiz, yavrularımız şehit olmasaydı."

TFF Başkanı Özdemir, "Futbolcuları, Okan hocamızı, Başakşehir'in başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Türk futbolunun Avrupa'daki yüz akı oldular. Başarılarının devam etmesini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Acımız çok büyük: Mehmetçiğin İdlib'de üsse çevirdiği iki bina Rusya’nın desteklediği rejim güçleri tarafından alçakça vuruldu Türkiye dün idlib’ten gelen şehit haberleri ile sarsıldı. Ankara’da Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib toplantıları devam ederken Cebel Zavi ilçesine bağlı Bilyon’daki Türk gözlem noktasına hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 mehmetçik şehit oldu. Akşama doğru aynı nokta yine hava saldırılarına hedef oldu.İKİ BİNA VURULDUTürk askerlerinin askeri üs durumuna getirdiği belediye binası hedeflendi. Bina büyük oranda yıkıldı. Yaralı askerler ve şehitlerin naaşları bölge halkı tarafından enkazdan çıkarılarak en yakın sağlık kuruluşlarına taşındı.TÜRKİYE’YE TAŞINDILAR Diğer saldıra da Bilyon’da parti binasına düzenlendi. Mehmetçik burada da şehitler verdi. Ayrıca hem üs bölgesine hem de yaralıları almaya giden ambulanslara roket yağdırıldı. Yaralılar akşam saatlerinde sahadaki diğer güçler, bölge halkı ve Suriye Milli Ordusu tarafından Türkiye’ye getirilerek Hatay ve ilçelerinde tedavi altına alındı.VALİ: 33 ŞEHİT VARAcı bilançoyu Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından açıklandı. Ekranların karşısına çıkan Doğan şunları kaydetti: “İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”Video: Kara harekatından ilk görüntülerVATANDAŞ AKIN ETTİ Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar akın akın hastaneye koştu. Emniyet Müdürlüğü kalabalığı dağıtmak için kan ihtiyacı olmadığını belirterek vatandaşların evlerine dönmesini istedi.ÇATIŞMALAR DURMADI Saldırının ardından İdlib’te tüm askeri birlikler alarm durumuna geçti. Sabaha kadar il genelinde Türk askeri ve muhaliflerle, rejim, İran milisleri ve Rus paralı askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çok sayıda rejim unsuru imha edildi.F-16’LAR TEYAKKUZDA Saldırının ardından TSK’daki tüm birlikler kırmızı alarm durumuna geçti. Komanda birliklerindeki tüm izinler iptal edildi, izinli olanlar da silah başına çağrıldı. Hatay’a Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birimlerinden takviyeler yapıldı. Başta Malatya ve Diyarbakır olmak üzeri tüm hava üslerinde savaş uçaklarına yüklü şekilde ‘hazır ol’emri verildi.Avrupa kapıları açıldıTürkiye, AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı iddia edildi. Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara’nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı iddia edildi. Haberde, “Türk yetkili, polis, sahil güvenlik ve sınır güvenlik yetkililerinin geri çekilmesi emri verildiği ekledi” ifadeleri yer aldı.Video: Türkiye kapıları açtı, Suriyeliler Avrupa’ya yürüyorPartiler acil toplandı Acı haber tüm siyasi partilerini de harekete geçirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkezde kurmayları ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib konusunda değerlendirme yapmak üzere A takımı ile genel merkezde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi acil toplantıya çağırıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de programını iptal ederek Ankara’ya döndü. Twitter hesabından bir açıklama yapan Akşener, “Türk milletinin başı sağolsun. İdlib’deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. Şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.Erdoğan ve Akşener telefonda görüştü: Akşener Ankara'ya dönüyorBir ölür bin doğarız Suriye’nin İdlib kenti güneyinde önceki gün Esed rejiminin hava saldırısı sonucu şehit düşen iki Mehmetçik, memleketlerinde toprağa verildi. Cenazesi Hatay’dan Kahramanmaraş’a getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24) için Malik Ejder Türbesi yanındaki mahalle mezarlığında tören düzenlendi. Burada törene katılanlar, şehidin babası Ali ve annesi Zeynep ile eşi Ayşe Baykuş’a taziyelerini bildirdi. Şehidin tabutuna sarılan anne Zeynep Baykuş, “Şehidim, oğlum. Güle güle git canım oğlum. Hakkım helal olsun sana. Yiğidim. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Kimseye meydan vermeyeceğiz, bir ölür bin doğarız kuzum” diyerek ağıt yaktı. Devlet erkânı ve binlerce vatandaşın katıldığı törenin ardından şehit Baykuş’un naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi. Soner Baykuş’la aynı cephede şehit düşen Uzman Onbaşı Şükrü Elibol (27) ise Samsun’un Alaçam ilçesinde defnedildi. Toklu Camii’nde kılınan cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı. 2 yıl önce babası Fikri Elibol’u kaybeden şehit Elibol’un 1,5 yıl önce evlendiği, eşi Özlem Elibol’un ise 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.Misliyle mukabele kararıİdlib’deki gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla güvenlik zirvesini topladı. Toplantı sürerken açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan saldırıya misliyle mukabele edilmesi karırı alındığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’deki gelişmeler üzerine kurmaylarıyla birlikte bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde geniş katılımla gerçekleştirilen toplantı gece geç saatlere kadar sürdü. Toplantıda İdlib’deki gelişmeler sahadan alınan yeni bilgiler eşliğinde ele alındı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi’nde namlusunu, Türk askerlerine doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, “Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.” ifadesini kullandı.TÜM HEDEFLER ATEŞ ALTINDAAltun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devam etmekte olan Güvenlik Zirvesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zirvenin İdlib’de görev yapan askerlere yönelik menfur saldırı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirten Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli’nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.KANLARI YERDE BIRAKILMAYACAKBu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci’nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda’da, Bosna Hersek’te yaşananların bugün İdlib’de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir.”MHP lideri Bahçeli: Düşman görüldüğü yerde ezilmelidirNATO ve ABD ile acil kodlu telefon trafiğiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O’Brien ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın’ın, O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.Ciğerimiz yandıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerini kullandı.Hesabını en ağır şekilde vereceklerAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib’deki saldırıya ilişkin, “Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye’de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun.”ifadelerini kullandı.17 günde 1709 rejim askeri öldürüldü ***Neyrab ve Sarekib başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerini kaybeden Esed rejiminin beli kırıldı. Sadece 17 günde bin 709 rejim askeri öldürüldü. 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç 29 obüs imha edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri muhalifler rejime ağır darbeler vurdu. Sadece 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Soçi mutabakatını çiğneyerek İdlib’i işgale girişen Esed rejimine ağır darbeler vuruldu. Pazartesi Neyrab’ı, ardından da San, Maar’ed Aliya, Salihiye, Efes köylerini alan muhalifler TSK’nın desteğiyle önceki gün Serakib’i de ele geçirdi. ÖNCE TOPÇULAR VURDUNeyrab’ı ele geçirerek rejimin en önemli savunma hattını çökerten muhalifler, birkaç gün sonra yapmayı planladığı Serakib operasyonunu erkene aldı. Muhaliflerin taarruz planına Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de onay gelince önceki gün gece yarısına doğru düğmeye basıldı. Türk topçu unsurları gece saat 23:00 itibariyle ateşe başladı. Sabaha karşı 03:00’a kadar namlular soğutulmadan rejimin savunma hatları çökertildi. Ardından da kara operasyonu başladı. Muhalifler 3 saat gibi kısa bir sürede ilçeyi kontrol altına aldı. Suriye Milli Ordusu, sabah saat 06:00’da Serakib’in temizlendiğini ilan etti. KONVOY İMHA EDİLDİOperasyonda en az 100 rejim askeri ve milis öldürüldü. Ölüler arasında kaçarken yanlışlıkla muhaliflerin kontrolündeki bölgeye giren üst düzey subaylar da bulunuyor. Rejime ait 1 tank, 2 adet 23 mm top ve 1 zırhlı araç (BMP) ele geçirildi. İran destekli Esed güçleri ilçeyi tekrar almak için Serakib’e destek göndermek istedi. Ancak en az 15 araçtan oluşan konvoy muhalifler ve Türk topçuları tarafından imha edildi. Bu konvoyda da 60’ya yakın asker/milis etkisiz hale getirildi. MEVZİLERİ BIRAKIP KAÇTILAR Serakib’in alınmasının ardından da operasyonlar durmadı. Muhalifler ilçeye bağlı Tranbe, Dadik, Zekar, Şabur, Kefr Batik ve Cobas köylerini de rejimden kurtardı. Rejim askerlerinin arkalarına bile bakmadan kaçışları, çevredeki köylerde hava araçlarınca görüntülendi. 55 TANK İMHA EDİLDİ Rejime son 17 günde vurulan darbenin bilançosu da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.Video: Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor: İdlib'de Esed rejimine yapılan misillemenin sıcak görüntüleri