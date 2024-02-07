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Spor

Nijerya Güney Afrika'yı penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi |ÖZET

Afrika Kupası yarı final maçında Nijerya, Güney Afrika'yı normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan maçta penaltılarda 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın normal süresinde golleri dakika 67' Troost-Ekong ve 90' Mokoena kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel 120 dakika sahada kaldı. Nijerya - Güney Afrika maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:14 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:14 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nijerya, Afrika Kupası'nda finale yükseldi.
Nijerya, Afrika Kupası'nda finale yükseldi.

Nijerya, Afrika Kupası yarı final maçında Güney Afrika'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek finale çıktı.


Karşılaşmanın normal süresinde golleri dakika 67' Troost-Ekong ve 90' Mokoena kaydetti.


Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel 120 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Onuachu ise maç kadrosunda yer almadı.


NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇ SONUCU


NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇ ÖZETİ

Nijerya - Güney Afrika maçının özetini izlemek için


AFRİKA KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI




#Afrika Kupası
#Nijerya
#Güney Afrika
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