Nijerya, Afrika Kupası'nda finale yükseldi.
Nijerya, Afrika Kupası yarı final maçında Güney Afrika'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek finale çıktı.
Karşılaşmanın normal süresinde golleri dakika 67' Troost-Ekong ve 90' Mokoena kaydetti.
Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel 120 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Onuachu ise maç kadrosunda yer almadı.
NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇ SONUCU
NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇ SONUCU
NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇ ÖZETİ
NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇ ÖZETİ
AFRİKA KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI
AFRİKA KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI
#Afrika Kupası
#Nijerya
#Güney Afrika
7 dakika önce