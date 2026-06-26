Norveç - Fransa CANLI TRT 1 İZLE || Norveç - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte TRT güncel frekans bilgileri ve ayarı…

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda son hafta heyecanında gözler Norveç ile Fransa arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. İlk iki maçını da kazanan iki takım, altışar puanla son 32 turuna yükselmeyi garantilerken grup liderliğini belirleyecek karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Averaj üstünlüğünü elinde bulunduran Fransa, son haftaya lider olarak giriyor.

Turnuvaya Senegal'i 3-1 mağlup ederek başlayan Fransa, ikinci maçında da Irak'ı 3-0 yenerek altı puana ulaştı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, Norveç karşısında alacağı beraberlikle bile grubu lider tamamlayabilecek.

Norveç ise Dünya Kupası'na Irak karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle giriş yaptı. İskandinav ekibi, ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek ikide iki yaptı ve son 32 turu biletini aldı.

NORVEÇ - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

I Grubu'nun zirvesini belirleyecek mücadelede iki takım da grup liderliği hedefiyle sahaya çıkacak ve ilk düdük 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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