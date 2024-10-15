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Ümit Milli Takım deplasmanda Norveç'e farklı mağlup

Ümit Milli Takım deplasmanda Norveç'e farklı mağlup

22:2215/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Milliler Norveç'te hezimete uğradı.
Milliler Norveç'te hezimete uğradı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. maçında Ümit Milli Takımımız deplasmanda Norveç'e 5-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların maçtaki tek golünü 90+2. dakikada Ali Akman atarken Norveç'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Arnstad (P), 33. dakikada Nordas, 53,68. dakikada Schuelderup (2) ve 61. dakikada Walle Egeli kaydetti.

Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. maçında Norveç'e konuk oldu.


Ay-yıldızlılar sahadan 5-1 mağlubiyetle ayrıldı. Maçtaki tek golümüzü 90+2. dakikada Ali Akman kaydetti.


Norveç'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Arnstad (P), 33. dakikada Nordas, 53,68. dakikada Schuelderup (2) ve 61. dakikada Walle Egeli attı.


Bu sonucun ardından Türkiye 13 puanla 4. sırada kalırken Norveç puanını 19'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu.





#Türkiye U21
#Norveç U21
#U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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