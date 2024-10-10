Gökhan Gönül Ümit Milli Takım'daki öncelikli hedefini açıkladı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, Letonya ve Norveç ile oynanacak 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.





Gökhan Gönül şöyle konuştu:

'Ümit Millî Takım'da uygulamaya çalışacağım'

"Hocalarımla boş vakitlerimde sohbet ederken birçoğunun, 'Senden ileride iyi hoca olacak' demeleri beni hep motive etti. Yerli ve yabancı birçok hocayla çalıştım. Onlardan öğrendiğim çok şey var. Bazı kararların altında yatan sonuçları araştırdım; sebep-sonuç ilişkisi çıkardım. Onlardan aldığım bu bilgileri şu anda bulunduğum Ümit Millî Takım'da uygulamaya çalışacağım"





'Milli Takım'a oyuncu kazandırmaya devam edeceğiz'

"A Milli Takım'a Bertuğ'u kazandırabiliyorsak 'Bu işi doğru yapıyoruz' anlamı taşır. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de böyle devam eder. Yakın süreçte A Milli Takım ve Ümit Milli Takım içerisinde akışkan bir süreç var. Bu da bizi mutlu ediyor. Hocamızın buraya ilgisinin yüksek olması oyuncuların motivasyonunu artırıyor. İnşallah ilerleyen süreçte de A Milli Takım'a oyuncu kazandırmaya devam edeceğiz."

'Burada zorluklar yaşamıyor değiliz'

"Oynayan oyuncuları daha çok tercih etmemiz gerekiyor. Bunun içerisinde birçok etken var. Maça göre, takıma göre, yaptığınız analizlere göre. Bu kamp öncesi yaklaşık 3-4 hafta öncesinden bu oynayacağımız iki maçla ilgili antrenman planları, maç analizleri üzerinde saatlerce vakit harcıyoruz ki en iyi kadroyu oluşturabilelim. Bu kadro içerisinden de A Milli Takım'a adım attırabilecek oyuncuları tercih etmek ilk hedefimiz. Bazen istisnai durum olabiliyor. Burada hafızası olan oyuncuları, sıkıntı yaşadığımız bölgelerde oyuncu yoksa o oyuncuları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Hoca olarak burada zorluklar yaşamıyor değiliz"





'İçimde kanayan bir yaradır'

"Ben, hiç alt yaş kategorilerinde milli formayı giymeden direkt A Milli Takım formasını giydim. Keşke fırsatım olsaydı da bu bayrağı en iyi şekilde temsil etmek, oradaki başarılarda da oradaki yarışma gruplarında da bulunarak ülkeme hizmet etmek isterdim. Aslında içimde kanayan bir yaradır. O yüzden şunun sözünü verebilirim. Ümit Milli Takım hocası olduğum süre boyunca, beni ülkemizin en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine, İç Anadolu'dan Avrupa'daki birçok ülkesinde görecek olacaklarından şüpheleri olmasın. Bir şekilde bizim gözümüzden kaçmadan, ben nasıl gözden kaçtıysam zamanında o oyuncuları bulup en iyi şekilde en yakın zamanda milli takıma kazandırmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

'Turnuvaya kazanarak veda etmek istiyoruz'

"Gelecekte olan planlamada Letonya ve Norveç maçları var. Grubun son iki maçı. Hedefimiz bitti ama bu formayı giyiyorsak üzerimizde bu bayrağı taşıyorsak; bu ülkeyi, ülkenin kültürünü yansıtmamız gerekiyor. Bizim yapımızda pes etmek diye bir şey yok. Hedefler bitmiş olsa da maça çıkıyorsak, kazanmak zorundayız. Bu bilinçle sahaya çıkmak durumundayız. O yüzden Letonya ve Norveç maçlarını oynayıp en azından bu turnuvaya kazanarak veda etmek istiyoruz. Evet, kolay olmayacak belki. Oyuncuları maça hazırlamakta zorlanacağımız durumlar da olacak. Ama günün sonunda oyuncular o maça çıkarken, bizim bu zorlukların üzerinden gelip oyuncuları o maça en iyi şekilde motive edip o maçtan kazanarak ayrılmalıyız"























