Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kaybettiği maçında rövanşında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest'a konuk olacak. Saat 23.00'te oynanacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
The City Ground Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. İtalyan hakem Mariani düdük çalacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.
Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.
Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues ile sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü takımlarını yalnız bırakacak.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.