Nottingham Forest - Fenerbahçe | Canlı izle - Canlı sonuç

Nottingham Forest - Fenerbahçe | Canlı izle - Canlı sonuç

20:5326/02/2026, четверг
Eşleşmenin ilk maçından kare.
Eşleşmenin ilk maçından kare.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kaybettiği maçında rövanşında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest'a konuk olacak. Saat 23.00'te oynanacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0 kaybettiği maçında rövanşında Nottingham Forest ile karşılaşacak.

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. İtalyan hakem Mariani düdük çalacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues ile sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü takımlarını yalnız bırakacak.

NOT. FOREST - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif.


NOT. FOREST - FENERBAHÇE CANLI SKOR

NOT. FOREST - FENERBAHÇE CANLI İZLE
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI

