Nuggets Grizzlies'ı yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı

11:089/04/2026, Perşembe
Jokic, sezonun 34. triple-double'ını yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Nuggets'ta Jokic, sezonun 34. triple-double'ını yaparak 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist kaydetti. Üst üste 10. galibiyetini alan Nuggets'ta Jamal Murray, 26 atarak takımının en skorer oyuncusu oldu. Grizzlies'ta ise Cedric Coward, 27 sayı kaydetti.


Thunder'dan 7 maçlık galibiyet serisi


Batı Konsferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-110 yenerek üst üste 7 ve son 20 maçın 19'unu kazandı. Thunder'da Chet Holmgren, 30 sayı ve 14 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 20 sayı ve 11 asist kaydetti. Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

5G nasıl kapatılır? iPhone ve Android cihazlar için adım adım 5G kapatma işlemi