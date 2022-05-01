Nuri Albayrak: İstanbul hegemonyası kırıldı

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşma sonrasında TVNET'te açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un eski başkanlarından ve Albayrak Holding Başkan Vekili Nuri Albayrak, İstanbul takımlarının hegemonyasının kırıldığını söyledi. Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hegemonya kırıldı"

"Zor oldu. 38 sene oldu. Trabzonspor'un daha önceki şampiyonlukları çok daha rahat olmuştu ama şunu söyleyeyim, İstanbul takımlarının futbolda büyük bir hegemonyası var. Yani bu hegemonyayı aşıp şampiyon olmak gerçekten mutluluk verici. Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Şampiyonlukların devamını diliyorum. Türkiye'de futbolda adaletin olmadığı bir kurumdu ama son 2 yılda VAR sisteminin uygulanmasıyla, Türk futbolunda yeni büyük takımlar ortaya çıkacağına inanıyorum ben."

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"Anadolu takımlarının bütçesiyle, İstanbul takımlarının bütçesi bir değil"

"Trabzonspor'u Anadolu'nun bir takımı olarak kabul ediyorum. Anadolu takımlarının bütçesiyle, İstanbul takımlarının bütçesi arasında fark var. İstanbul takımlarının kadrosuna göre bu mütevazi kadroyla böyle bir başarıyı elde etti. Bundan sonra Trabzonspor'un yeniden yapılanma ve borçları eriterek, genç ve yerli futbolculara çok önem veriliyor, inşallah bu genç kadroyla önümüzdeki yıllar daha güzel bir Trabzonspor seyrederiz."

"Türk futbolu nereye gidiyor?"

"Benim şahsi görüşüm şu, kulüpteki arkadaşlar ne düşünüyorlar bilmiyorum, öncelikle Trabzonspor'un borcunu azaltması lazım. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıtız, bir iki futbolcuyu da satarak, çünkü takımların başka kalkınma şansı yok. Yayın hakları ihalesi düştü. Deniz bitti artık. Bir yılda yabancı futbolculara ödenen para Süper Lig'de bir milyar dolar. Türk futbolu nereye gidiyor?"

⚽SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON TRABZONSPOR



👉Trabzonspor'un eski başkanlarından ve Albayrak Holding Başkan Vekili Nuri Albayrak hislerini #TVNET'te anlattı.@nurialbayrak pic.twitter.com/BKMbiOmLSv — TVNET (@tvnet) April 30, 2022