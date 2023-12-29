|
Spor

Nuri Şahin'den büyük sürpriz: Dev takımın dümenine geçiyor

Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, futbola başladığı kulüp Borussia Dortmund'la anlaştı. Yardımcı antrneör olarak görev yapacak Şahin, sezon sonunda ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

10:18 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:08 - 29/12/2023 Cuma
Diğer
Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.
Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, Bundesliga'da mücadele eden Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı. Genç çalıştırıcı, sarı-siyahlıların kadrosuna dahil oldu.


Ajansspor'un haberine göre; Nuri Şahin, önce Dortmund Teknik Direktörü Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak, pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Alman ekibinde birinci adamlığa getirilecek.


Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da 4 yıl boyunca teknik direktörlük yapacak.

Nuri Şahin Dortmund'da futbola 'merhaba' demişti.

Alacaklarını bıraktı

Antalyaspor ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için kırmızı-beyazlılarda birikmiş alacaklarını bırakacak. Şahin ayrıca ayrılmak için Antalyaspor'a bir miktar para verecek.



Dortmund'da parlamıştı

Nuri Şahin'in futbolculuk kariyerinde yıldızı Borussia Dortmund'da parladı. Burada profesyonel olan Şahin, çıktığı 274 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırırken, 49 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.





#Bundesliga
#Nuri Şahin
#Borussia Dortmund
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 26-29 Aralık | 4K Smart TV, Torbasız Elektrikli Süpürge, Cep Telefonu, Air Fryer...