Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, Bundesliga'da mücadele eden Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı. Genç çalıştırıcı, sarı-siyahlıların kadrosuna dahil oldu.





Ajansspor'un haberine göre; Nuri Şahin, önce Dortmund Teknik Direktörü Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak, pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Alman ekibinde birinci adamlığa getirilecek.





Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da 4 yıl boyunca teknik direktörlük yapacak.

Nuri Şahin Dortmund'da futbola 'merhaba' demişti.





Alacaklarını bıraktı





Antalyaspor ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için kırmızı-beyazlılarda birikmiş alacaklarını bırakacak. Şahin ayrıca ayrılmak için Antalyaspor'a bir miktar para verecek.









Dortmund'da parlamıştı





Nuri Şahin'in futbolculuk kariyerinde yıldızı Borussia Dortmund'da parladı. Burada profesyonel olan Şahin, çıktığı 274 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırırken, 49 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.















