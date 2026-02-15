Yeni Şafak
Nuri Şahin kötü haberi verdi: 'Muhtemelen elmacık kemiğini kırdı'

22:4315/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin
Başakşehir son dakikada yediği golle Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Nuri Şahin karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Nuri Şahin soruları yanıtladı.

Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

"Çok üzgünüm. Maçın hakkı çok, şimdi... Maç yeni bitti ama en kötü 1 puandı. Bizim için iyi olacaktı. Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık. 2-2'yi bulduk. O aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü bulduk, 2-2. Maçı koparamadık."

"İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi. Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım. Sonuçta Beşiktaş'la, buraları bilen takımla oynuyorsun."

"Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak, o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak, bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun."

"Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm."





#Başakşehir
#Nuri Şahin
#Beşiktaş
