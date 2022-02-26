Spor Nwakaeme transfer kararını verdi İmzayı atıyor
FUTBOL FUTBOL

Nwakaeme transfer kararını verdi: İmzayı atıyor

Trabzonspor'a transfer olduğundan bu yana Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili kararını verdiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaeme transfer kararını verdi: İmzayı atıyor
Nwakaeme son dakika golüyle takımını Kayserispor karşısında galibiyete taşıdı.

Trabzonspor'un 3 sezon önce İsrail liginden kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma ile dikkat çekici bir performans sergiledi. Geldiğinden bu yana sergilediği göz alıcı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Nwakaeme'ye Arap yarım adasından 3 teklifin olduğu ancak tecrübeli futbolcunun bu önerilere 'hayır' dediği belirtildi. Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in Arabistan'da formasını giydiği Al-Hilal'den teklif alan futbolcunun menajerine, 'Suudi Arabistan' da oynamak istemiyorum' dediği ve buradan kendisine teklif getirmemesini istediği belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

Trabzonspor'da kalma konusunda bir tereddüt yaşamayan Nwakaeme, bordo mavili takımda bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş: Lider 3 puanı son dakikada kazandı
SPOR
Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş: Lider 3 puanı son dakikada kazandı
Gözlerini savaşa açtı

Gözlerini savaşa açtı

Bombaların yağdığı Kiev'de bir bebek sığınakta dünyaya geldi.
Antalya- Moskovauçuşu iki saat uzadı

Antalya- Moskova
uçuşu iki saat uzadı

​Ukrayna hava sahası kapanınca rotalar değişti.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

'Rus askerlerin cesetlerini<br>annelerine göndereceğiz'

'Rus askerlerin cesetlerini
annelerine göndereceğiz'

​Ukrayna'nın BM Temsilcisi savaşın nasıl biteceğini açıkladı.

11 bin kilometre menzile sahip bulunuyor.

​Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi sürüyor.

​Rusya ile Ukrayna Minsk'te masaya oturacak.

Türk vatandaşları için tahliyeler başladı.

​Zelenskiy, Kiev'den tahliyesini reddedip "görevimin başındayım" dedi.

Dönüşü olmayan noktaya yakınız

Dönüşü olmayan noktaya yakınız

​Avrupa Konseyi'nden çıkarılan Rusya'dan ilk açıklama.

Putin, Kim Jong Un ve Beşar Esed gibi 'despotları' içeren gruba katıldı.

​Rus ordusu, Ukrayna işgalinin ikinci gününde başkent Kiev'i abluka altına aldı.

​"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması askeri ve siyasi sonuçlar doğuracak."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.