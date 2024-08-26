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Spor

Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, kariyerini noktaladığını açıkladı.

18:04 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:16 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakup

Son olarak Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen milli oyuncu Oğuzhan Özyakup, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.


31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla veda etti.


Oğuzhan Özyakup paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan takımlara teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım."




#Oğuzhan Özyakup
#Futbol
#Beşiktaş
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