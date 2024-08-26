Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı

"Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan takımlara teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım."