Okan Buruk Süper Kupa öncesi ayrılığı açıkladı: "Bize veda etti"

2025 Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray yarın Trabzonspor ile Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.





Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesi ayrılığı açıkladı.





Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

'İki takım için de zor zamanlar'

"Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli."





'İnşallah güzel bir maç olur'

"Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah."





'Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için'

"Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için..."





'En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek'

"Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi. En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek."





'Bize veda etti'

"Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik."











