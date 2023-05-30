Okan Buruk: Uzun bir yol yürüdük

Okan Buruk
Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray teknik direktörü olarak ilk senemde şampiyonluk yaşıyorum. Büyük Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum umarım seneye devam eder. Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok büyük oyuncularımız var. Taraftarlarımızla birlikte bize şampiyonluğu yaşattılar. Kutlamak onların hakkı. Ligi de gelecek hafta derbiyi kazanıp bitireceğiz. Tek hedefimiz bu." dedi.
"İyi isimler getirebilirsiniz ama takım olmak zordur"
Okan Buruk, zorlu bir şampiyonluk yarışının geçtiğini belirtirken, "Aslında çok uzun bir yolculuk. Yepyeni bir takım yaptık. Oyun olarak geliştik. İşin sonunda çok da zor bir sene geçirdik. Bu sen teknik direktör ve oyuncular için zorluydu. İmzayı attığımda hedefimiz şampiyonluk demiştim. En başında bunun için başladık. 30 yıl önce Galatasaray burada şampiyonluğa imza atmıştı. Bu benim ilk şampiyonluğumdu. Şimdi de teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Burada oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok önemliler, çok özeller. İyi isimler getirebilirsiniz ama takım olmak zordur. Bizleri gururlandırdılar. Galatasaray'ın oyun olarak uzun yıllar sonra çok iyi işler yaptığını ve taraftarlarını mutlu ettiğini düşünüyorum. Taraftarlar itici güç oldu. Bu sene genel olarak Galatasaray camiasının birlikteliğinin şampiyonluğu getirdiğini düşünüyorum. Teknik adam olarak takımın başındayım ama oyuncularımız ve yönetimimiz bir arada. Bütün Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. Sonunda hep birlikte şampiyonluğa ulaştık. Biz şampiyon olarak tamamladık ama rakiplerimizin güçlü oyunları vardı. Lig yarışının artması ve uzun süre devam etmesi futbolseverlere de keyif verdi. İlk başta bu şampiyonluğu aileme armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Uzun bir yol yürüdük, bugün finaliydi"
Okan Buruk ayrıca şunları söyledi, "11 yaşında Galatasaray'da seçmelere girdim. Uzun yıllar hizmet ettim. Gidişlerim ve dönüşlerim oldu. Futbolcu olarak da çok önemli başarılar yakaladım. Okan Buruk olarak hep takım oyuncusu oldum, mücadele ettim. Galatasaraylı futbolcu Okan Buruk'a teşekkür etmek isterim. Hedeflerimiz bitmiyor. Önümüzde bir derbi var. Zor bir deplasman olacağını söylemiştim. Özellikle ilk yarıda pozisyonlara girsek de yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarıda attığımız gollerle doğru bir şekilde maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Uzun bir yol yürüdük, bugün finaliydi. Camiamız için de hayırlısını olmasını diliyorum. Cumhuriyetin 100. yılında bu kupayı Ankara'da kazanmak çok anlamlı. Çok mutluyum ve gururluyum."
Basın toplantısının ardından Galatasaraylı oyuncular Okan Buruk ile sevinçlerini su ile kutladılar.