Okan Buruk: Uzun bir yol yürüdük

Okan Buruk, zorlu bir şampiyonluk yarışının geçtiğini belirtirken, "Aslında çok uzun bir yolculuk. Yepyeni bir takım yaptık. Oyun olarak geliştik. İşin sonunda çok da zor bir sene geçirdik. Bu sen teknik direktör ve oyuncular için zorluydu. İmzayı attığımda hedefimiz şampiyonluk demiştim. En başında bunun için başladık. 30 yıl önce Galatasaray burada şampiyonluğa imza atmıştı. Bu benim ilk şampiyonluğumdu. Şimdi de teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Burada oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok önemliler, çok özeller. İyi isimler getirebilirsiniz ama takım olmak zordur. Bizleri gururlandırdılar. Galatasaray'ın oyun olarak uzun yıllar sonra çok iyi işler yaptığını ve taraftarlarını mutlu ettiğini düşünüyorum. Taraftarlar itici güç oldu. Bu sene genel olarak Galatasaray camiasının birlikteliğinin şampiyonluğu getirdiğini düşünüyorum. Teknik adam olarak takımın başındayım ama oyuncularımız ve yönetimimiz bir arada. Bütün Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. Sonunda hep birlikte şampiyonluğa ulaştık. Biz şampiyon olarak tamamladık ama rakiplerimizin güçlü oyunları vardı. Lig yarışının artması ve uzun süre devam etmesi futbolseverlere de keyif verdi. İlk başta bu şampiyonluğu aileme armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.