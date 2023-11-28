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Spor

Okan Buruk'un yıkım planı

Şampiyonlar Ligi'nde üst turu hedefleyen Galatasaray, yarınki Manchester United maçında mutlak galibiyet istiyor. 3 farklı 11 belirleyen teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu son idmanda belirleyecek. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibini ilk maçtaki gibi uzun toplarla yıkmayı planlıyor.

09:49 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester United'a karşı kritik bir maça çıkacak. Adını bir üst tura yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı takım, mutlak galibiyet parolasıyla mücadeleye hazırlanıyor. Bu maç için 3 farklı ilk 11 hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, son taktik idmanın ardından kararını verecek.


Icardi, Zaha, Torreira ve Boey'iın yeri garanti duruyor. Süper Lig'deki Alanyaspor maçında dinlendirilen Angelino da ilk 11'e dönecek. Sanchez'in yerine ise Nelsson forma giyecek. Orta sahada Torreira'ya ise Kaan Ayhan eşlik edecek. Buruk 10 numara ve sağ kanat için henüz karar vermedi. Mertens oynarsa Kerem Aktürkoğlu kanata geçecek. Ziyech'i oynatması halinde ise Kerem'i forvet arkasında görevlendirecek.




Uzun toplarla gol arayacak

Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United'la deplasmanda oynadıkları ve 3-2 kazandıkları maça benzer bir senaryoyu gerçekleştirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım mücadelede defanstan atılan uzun toplarla bulduğu gollerle galibiyete ulaşmıştı.


Davinson Sanchez bir ay yok

Galatasaray'ın, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Sanchez'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yine sakatlığı bulunan Abdülkerim'in de tedavisi sürüyor.








#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
44 dakika önce
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