Okan Buruk'un yıkım planı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester United'a karşı kritik bir maça çıkacak. Adını bir üst tura yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı takım, mutlak galibiyet parolasıyla mücadeleye hazırlanıyor. Bu maç için 3 farklı ilk 11 hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, son taktik idmanın ardından kararını verecek.

Icardi, Zaha, Torreira ve Boey'iın yeri garanti duruyor. Süper Lig'deki Alanyaspor maçında dinlendirilen Angelino da ilk 11'e dönecek. Sanchez'in yerine ise Nelsson forma giyecek. Orta sahada Torreira'ya ise Kaan Ayhan eşlik edecek. Buruk 10 numara ve sağ kanat için henüz karar vermedi. Mertens oynarsa Kerem Aktürkoğlu kanata geçecek. Ziyech'i oynatması halinde ise Kerem'i forvet arkasında görevlendirecek.