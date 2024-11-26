Olcay Şahan Altınordu'dan memnun: 'Çalışmalarımız iyi gidiyor'

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Adana 01 FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem Adana 01 FK maçını hem de hafta sonu oynadıkları 1461 Trabzon müsabakasını kulüp televizyonuna değerlendirdi.

1461 Trabzon maçında sezonun en iyi oyunlarından birisini oynadığımızı belirten Şahan, “Rakibi de tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Zorlu hava şartları iki takım için de oldukça kötüydü ama kazanan taraf biz olduk. Bu sezonun belki de en iyi futbolunu oynadık. Hava şartlarına rağmen en iyi mücadeleyi gösterdik. Futbolcularımı tebrik ederim, muazzam bir maçtı” şeklinde konuştu.