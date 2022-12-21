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Olcay Şahan özür diledi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor takım kaptanı Olcay Şahan, hafta sonu oynanan Somaspor maçında taraftara karşı gösterdiği tepkiden dolayı özür mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi İHA
Olcay Şahan neden özrü diledi?
Olcay Şahan, 2. Lig'de çıktığı 17 maçta 2 gol atıp 1 de asist kaydetti.

Afyonsporlu Olcay Şahan, karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların protestolarına dayanamayarak kaptanlık pazubandı çıkarıp saha kenarına gelerek oyundan çıkmak istedi. Ardından olaya müdahale eden teknik heyetin söylemlerinin ardından Olcay Şahan ikna edilerek oyuna geri döndü.

Şahan, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öncelikle profesyonel yaşantım boyunca sahadaki hırsım ve mücadelemden hiçbir zaman ödün vermedim. Hangi takımın forması sırtımdaysa terimin son damlasına kadar skor ne olursa olsun savaşmayı bırakmadım. Bunları söylerken Türkiye’nin en büyük kulüplerinden olan Beşiktaş ve Trabzonspor camialarının kaptanlığını yaptığımı ve her zaman savaşçı kimliğimle tanındığımı kimse unutmamalı. Afyonspor’a gelmemdeki en büyük amaç burada geleceğe yönelik olan proje olmuştur. Hiçbir maddi menfaat gütmediğimi belirtmek isterim. Maçtaki adrenalinle anlık olarak verdiğim tepkiden dolayı tüm Afyonspor taraftarından özür diliyorum. Bu takımın ve şehrin kaptanı olduğum için gurur duyuyorum ve gururla da taşımaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Olcay Sahan (@olcay.sahan10)'in paylaştığı bir gönderi

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