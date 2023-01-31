Olimpiyat Stadyumu boş kaldı

Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda havanın 4 derece ve yağmurlu olması tribünlerin boş kalmasına yol açtı. Beşiktaş'a ayrılan deplasman tarafında da büyük boşluklar göze çarptı.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo da maçtan önce Olimpiyat Stadı'ndaki soğuk ilgili açıklamalarda bulundu. Pirlo, "Olimpiyat Stadyumu hep soğuk. Ancak biz bu atmosferi ısıtmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.