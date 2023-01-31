|
Spor

Olimpiyat Stadyumu boş kaldı

Süper Lig'in 22. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük Beşiktaş'ı konuk ediyor. Olimpiyat Stadyumu'nda havanın çok soğuk olması nedeniyle koltukların boş olduğu görüldü.

20:25 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Olimpiyat Stadı

Olimpiyat Stadı

Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda havanın 4 derece ve yağmurlu olması tribünlerin boş kalmasına yol açtı. Beşiktaş'a ayrılan deplasman tarafında da büyük boşluklar göze çarptı.

"Olimpiyat Stadyumu hep soğuk''

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo da maçtan önce Olimpiyat Stadı'ndaki soğuk ilgili açıklamalarda bulundu. Pirlo, "Olimpiyat Stadyumu hep soğuk. Ancak biz bu atmosferi ısıtmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.



#Fatih Karagümrük
#Beşiktaş
#Olimpiyat Stadı
1 saat önce
default-profile-img
Olimpiyat Stadyumu boş kaldı
Yine teröristlerin safına geçtiler: "ABD PKK’yı eğitiyor" itirafına Washington Post'tan düzeltme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye başsağlığı dileği
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde
Soma Belediyesinde en düşük personel maaşı 11 bin 600 lira
Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.