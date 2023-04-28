Oliveira'dan Beşiktaş'a gözdağı

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da yıldız futbolcu Sergio Oliveira, sabah idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:









"Derbiye kazanmak için çıkacağız"





"Sırrımız; ciddi olmak, hırslı olmak, mütevazı olmak. Her maça aynı değeri veriyoruz. Derbiler tabii ki önemli ama diğer maçları kaybedince, derbilerin bir önemi olmaz. Biz hazırız kazanmaya ve odaklanmış durumdayız. Her maça kazanmak için çıkacağız."





"Şampiyonluk uzun yol"





"İlerideki yıllarda ne olur ne biter bilmiyorum. En önemlisi bu sezon. Bir NBA röportajı izledim geçen gün. Çok güzel bir söz söylediler. 'Kazanabilirsiniz kaybedebilirsiniz ama her gün mücadele etmek gerekiyor' Asıl önemli olan da bu. Şampiyonluk uzun yol. Şimdiye kadar iyi geldik, aynı şekilde devam etmeliyiz. Önümüzde 6 maç var. Kazanarak devam etmeliyiz."





Jorge Jesus'un 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri





"Haberleri takip etmiyorum. Hocanın söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Dürüst fikrim; Süper Lig'de çok yüksek seviyede, çok iyi oyun oynanıyor. Geliştirilecek konular var tabii ki; iletişim, pazarlama gibi alanlarda... Çok iyi oyuncular var bu ligde; sadece deneyimliler değil, gençler de var. Daha büyük takımlarda oynama fırsatları olacaktır."





"Evimde gibiyim"





"30 yaşımda geldim ben, mental ve fiziksel olarak hala iyi dönemimdeyim. Türkiye'de harika karşılandım. Türkiye'yi hem ülke olarak hem lig olarak beğeniyorum. Burada evimde gibiyim."





Fenerbahçe'ye attığı gol





"Fenerbahçe'ye gol atan Galatasaray'ın ilk Portekizli oyuncusu olduğum için mutluyum. Maçı kazanmaya yardımcı olduğum için mutluyum. Her maçta bu geçerli. Her maçta gol atarsam mutlu olurum elbette."



















