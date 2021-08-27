Olympiakos taraftarı Onyekuru'nun golünü ayakta alkışladı

Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olmuştu. Nijeryalı oyuncu, kırmızı beyazlı takımla evinde çıktığı ilk maçta şık bir gole imza attı.
Avrupa Ligi play-off maçında Slovan Bratislava'ya karşı attığı golle skoru 2-2'ye getiren Onyekuru'nun golü Yunanistan'da büyük beğeni topladı.
Henry Onyekuru sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a transfer olmuştu.
- Öte yandan Onyekuru ve Valbuena'nın formasını giydiği Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer aldı.