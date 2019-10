Ömer ve Şener 11’e

Ligde halihazırda 10. sırada yer alan ve daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçında herhangi bir problemle karşılaşmak istemiyor. Uruguay Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Muslera dün İstanbul’a dönerken, Ryan Babel, Ömer Bayram ve Erencan Yardımcı’nın yarın dönüş yapmaları bekleniyor.

Asıl sıkıntı ise Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli’de yaşanacak. Andone ile Nagatomo, Sivasspor maçından iki gün, Feghouli ise bir gün önce dönecek. Nagatomo ve Andone’nin sarı-kırmızılı takımla bir idmana katılması beklenirken, Feghouli ise hiç idmana çıkamayabilir. Milli takımdan özellikle geç dönecek futbolcuların yorgun olmalarını bekleyen teknik heyet, ayrıca son dönemde formsuz olan oyuncuların performanslarını da dikkate alarak hafta sonu oynanacak maçta değişime gitmesi bekleniyor.

Teknik heyet, sezon başından beri aralıksız oynayan Mariano ile Nagatomo’yu Sivasspor karşısında dinlendirmek istiyor. Bu isimlerin yerine ise Şener Özbayraklı ile Ömer Bayram ilk 11’de forma giyecek.