Önce Jorge Jesus sonra transfer

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Donbas’ın kaderi Severodonetsk’in savunmasına bağlı: Rus birlikleri şehrin eteklerinde

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 3. ayında çatışmalar Donbas’ta yoğunlaştı. Rusya güçleri, Donbas kuşatmasında, çevre şehirlerdeki birliklerini de bölgeye sevk ederek bütün gücünü seferber etti. Lugansk Valisi, Rus güçlerinin, Severodonetsk’in iç kısımlarına kadar girdiğini ve şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı.