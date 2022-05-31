Önce Jorge Jesus sonra transfer

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un açıklanması beklenirken, gözler bir yanda da yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.
Portekizli teknik adam, özellikle orta saha ve forvet transferlerinin kampa yetişmesini isterken, yönetim de Jesus’un listesindeki orta saha ve forvet transferleri için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetiminin Jesus’u açıkladıktan sonra anlaşmaya vardığı isimleri kısa sürede açıklaması bekleniyor.
- Yerli listesi alternatifli
- Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesinde mevcut yerli oyuncu kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı, Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı, Fatih Karagümrük’ten Emre Mor ve Kasımpaşa’dan Eren Elmalı gibi isimler Fenerbahçe’nin transfer listesinde yerini almış durumda. Sarı-lacivertliler bu futbolculardan en az ikisini kadrosuna katmayı planlıyor.
Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 29, 2022