Önce kabus sonra tufan

Türkiye A Milli Takımı’mız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu’ndaki 5. maçında Beşiktaş Park’ta ağırladığı Andorra’yı tek golle geçti. Beş yıl aranın ardından İstanbul’da maç oynayan ay-yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golü Ozan Tufan kaydetti. A Milli Takımı’mız bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alarak puanını 12’ye yükseltti. Millilerimiz, rakibin gücünü kabullenip kapanmasıyla maçın genelini üçüncü bölgede oynamasına rağmen, istediği boşlukları bulmakta güçlük çekti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran seyircimizin desteğiyle mücadeleye etkili başlayan Türkiye, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Andorra’nın sert savunmasına ve faullerine maruz kalan ay-yıldızlılarımız, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu ve Cenk Tosun’la pozisyonlara girse de rakip takımın kalecisi gole izin vermedi. 1. dakikada Umut’un sol kanattan yaptığı ortada Yusuf’un altıpasın içindeki kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 38’de Zeki’nin sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortaya hareketlenip dokunan Cenk’in şutu direkten auta çıktı. İkinci yarının hemen başında sol kanattan Emre’nin kullandığı serbest vuruşta rakibin ofsayt tuzağına düşmeyen Çağlar’ın boş pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma oyuncusu Lima son anda çizgiden çıkardı. Aradığımız gol 89. dakikada geldi. Sol kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına geçen Yusuf Yazıcı’nın yaptığı ortaya ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp net bir kafa vuruşu yapan Ozan Tufan, ay-yıldızlılarımıza 3 puanı getiren golü kaydetti.

Emre Belözoğlu omuzlarda

A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100. kez giyen Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşları tarafından omuzlara alında. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra’yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, maçın ardından Kaptan Emre Belözoğlu’na büyük destek vardı. 90 dakika sahada kalan ve oynadığı futbolla takımın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda doğum günü olan 7 Eylül’de A Milli Takım formasını 100. kez giyme onurunu yaşadı.

Ay-yıldızlı gurur

Türkiye’nin Andorra’yı ağırladığı maçta teknik direktör Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü 11’deki 7 isim Türk futbolunu Avrupa’da temsil eden futbolculardan oluştu. Tecrübeli teknik adamın sahaya sürdüğü ilk 11’de Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cenk Tosun (Everton)’da forma giyiyor.

Vedat Muriqi attı Kosova kazandı

EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında Kosova evinde Çekya’yı 2-1 yendi. Kosova’yı galibiyeti getiren goller Vedat Muriqi ve Mergim Vojvoda’dan geldi. Bu sonucun ardından Kosova, 8 puanla ikinci sıraya yükseldi. Çekya ise 6 puanda kaldı. Gruptaki diğer maçta ise İngiltere, Bulgaristan’ı 4-0 yendi.