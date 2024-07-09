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Spor

Onuachu ve Cham için geri sayım

Trabzonspor kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu ve Muhammed Cham için görüşmelerini sıklaştırdı. Southampton ve Clermont kulüplerine yeni tekliflerle giden bordo-mavililer her iki transferi de hafta sonuna kadar sonuçlandırmaya çalışacak

Ali Kemal Yazıcı
10:07 - 9/07/2024 mardi
Yeni Şafak
Muhammed Cham - Paul Onauchu
Muhammed Cham - Paul Onauchu

Trabzonspor, bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da yeni transferler için hamlelerine devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 6 oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Paul Onuachu ve Muhammed Cham transferlerinde de sona yaklaştı. İki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istemelerinin avantajıyla Southampton ve Clermont kulüplerine yeni tekliflerle giden Trabzonspor, bu transferleri hafta sonuna kadar sonuçlandırmaya çalışıyor.


Southampton'a en son 7 milyon euro teklif eden Trabzonspor, bir sonraki satıştan da yüzde 25'lik pay önerdi. Trabzonspor'a gelme ısrarını sürdüren Nijeryalı oyuncunun tavrı, İngiliz kulübünü yeniden masaya oturmasına neden oldu.


Transferinde ısrarcı olunan Cham ise Onuachu gibi Trabzonspor'a gitmek istediğini belirtip, antrenmanlara çıkmayınca Clermont tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Bordo-mavililer Cham için 4 milyon euroluk yeni teklifte bulunacak.




#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Muhammed Cham
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