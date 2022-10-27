Eski öğrencisinden Şenol Güneş'e gönderme: Bir kalbe iki sevda sığmaz

Şenol Güneş, üst üste iki kez Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlıların deneyimli teknik adamı kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Bu gelişmenin üzerine Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak'tan dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Kıvrak, Instagram hesabından bordo-mavili formalı bir çizimini, "Bir kalbe iki sevda sığmaz" ifadeleriyle paylaştı.

Onur Kıvrak'ın bu paylaşımı Trabzonspor'dan eski hocası olan Şenol Güneş'e gönderme olarak yorumlandı.

İşte Onur Kıvrak'ın o paylaşımı: