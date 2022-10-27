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Eski öğrencisinden Şenol Güneş'e gönderme: Bir kalbe iki sevda sığmaz

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Şenol Güneş'e gönderme olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onur Kıvrakın Şenol Güneşle ilgili paylaşımı
Şenol Güneş, üst üste iki kez Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlıların deneyimli teknik adamı kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Bu gelişmenin üzerine Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak'tan dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Kıvrak, Instagram hesabından bordo-mavili formalı bir çizimini, "Bir kalbe iki sevda sığmaz" ifadeleriyle paylaştı.

Onur Kıvrak'ın bu paylaşımı Trabzonspor'dan eski hocası olan Şenol Güneş'e gönderme olarak yorumlandı.

İşte Onur Kıvrak'ın o paylaşımı:

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