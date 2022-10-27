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Beşiktaş'ta 2. Güneş dönemi

Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını dün resmen ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllığına el sıkışırken, Güneş’in ikinci dönemi resmen açıklanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Şenol Güneş ile anlaştı mı?
Şenol Güneş, üst üste iki kez Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Beşiktaş’ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Valerien Ismael ile dün resmen yollarını ayırdıklarını açıklayan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, dün yönetim kurulu ile yaptığı toplantının ardından Şenol Güneş de karar kıldı. Yönetimin gündemine birçok isim gelirken, Şenol Güneş’den yana karar alındı. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen başkan Çebi ve yöneticiler, 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Ismael’in ayrılığını resmi olarak dün gece açıklayan Beşiktaş’ın, Güneş’in ismini bugün resmen açıklaması bekleniyor.

Ümraniyespor maçında sahada

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan teknik direktör Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.

Siyah beyazlı takım, tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

Güneş, Beşiktaş’taki ikinci döneminde pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü sosyal medyadan açıkladı
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü sosyal medyadan açıkladı

Ismael vedalaştı

Siyah-beyazlı takımla yollarını ayıran teknik direktör Valerian Ismael, dün yapılan antrenmana çıkmazken, oyuncular ve tesis çalışanlarıyla vedalaştı. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

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