Onyekuru'dan imalı paylaşım! Volkan Demirel'e böyle yanıt verdi

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele öncesi sular durulmuyor. Takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, eski takımına karşı oynayacağı maç öncesi süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
Ankara ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ise bu kararı, "Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bunun farklı şekilde lanse edilmesi, şu an hem kulübümüze hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında onu tekrar sahaya sürdüm. Ama o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz, 1 sene daha sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili bütün inisiyatif bende. İyi performans gösterirse başımda taşırım." ifadeleriyle açıklamıştı.
İMALI PAYLAŞIM
Volkan Demirel'in bu sözlerinin ardından Onyekuru, sosyal medya hesabından "Teşekkürler hocam" yazan bir paylaşımla Demirel'e gönderme yaptı.