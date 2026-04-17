Onyekuru'dan imalı paylaşım! Volkan Demirel'e böyle yanıt verdi

Onyekuru'dan imalı paylaşım! Volkan Demirel'e böyle yanıt verdi

10:2717/04/2026, Cuma
G: 17/04/2026, Cuma
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Göztepe, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Henry Onyekuru (7) rakibi Anthony Dennis (30) ile mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Göztepe, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Henry Onyekuru (7) rakibi Anthony Dennis (30) ile mücadele etti.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele öncesi sular durulmuyor. Takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, eski takımına karşı oynayacağı maç öncesi süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Ankara ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ise bu kararı, "Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bunun farklı şekilde lanse edilmesi, şu an hem kulübümüze hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında onu tekrar sahaya sürdüm. Ama o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz, 1 sene daha sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili bütün inisiyatif bende. İyi performans gösterirse başımda taşırım." ifadeleriyle açıklamıştı.

İMALI PAYLAŞIM

Volkan Demirel'in bu sözlerinin ardından Onyekuru, sosyal medya hesabından "Teşekkürler hocam" yazan bir paylaşımla Demirel'e gönderme yaptı.



Emekliye ÖTV muafiyetsiz 0 araç teklifi son durum 2026! Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi, şartları belli oldu mu? İşte merak edilen liste