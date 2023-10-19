Sarı-lacivertli takıma ilk geldiğinde çok fazla oynayamadığını belirten Hollandalı futbolcu, "Ufak bir sakatlık yaşamıştım ve bu sakatlık sonrası kendimi fazla gösteremedim. Forma giymediğim dönemde her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Teknik direktörümüz İsmail Kartal daha fazla şans buldum, İsmail Kartal hocama bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.