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Spor

Oosterwolde'nin ilk tercihi sol bek

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki "Teknik direktörümüzün ihtiyacı olduğunda stoper oynayabilirim. Ama tercihim bek pozisyonu" dedi.

10:31 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oostervvolde, forma şansı bulamadığı dönemde her zaman pozitif kalmaya çalıştığını söyledi.


Sarı-lacivertli takıma ilk geldiğinde çok fazla oynayamadığını belirten Hollandalı futbolcu, "Ufak bir sakatlık yaşamıştım ve bu sakatlık sonrası kendimi fazla gösteremedim. Forma giymediğim dönemde her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Teknik direktörümüz İsmail Kartal daha fazla şans buldum, İsmail Kartal hocama bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Düzeltmem gerekenler var

22 yaşındaki oyuncu, "Boyumun uzun olması nedeniyle teknik direktörümüzün ihtiyacı olduğunda stoper oynayabilirim. Ama tercihim bek pozisyonu" dedi.


Bire birlerde iyi olduğunu belirten Oostervvolde, "Hızlıyım, teknik anlamda iyiyim. Konsantrasyonumu 90 dakikaya daha iyi yaymam gerekiyor. Düzeltebileceğim şeyler var. Odak noktamı geliştirmeliyim" diye konuştu.






#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#sol bek
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