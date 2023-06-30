Transfer dönemine hızlı giriş yapan Trabzonspor, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsîc'i dün aksam Trabzon'a getirdi.





Sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da gözler simdi de santrfor transferine çevrildi. Listenin ilk sıralarında yer alan Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic için temaslarını sıkılaştıran bordo-mavili yönetim pazarlıklarını sürdürüyor.





Dinamo Zagreb, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için 4 milyon Euro'dan kapı açarken, Trabzonspor bu rakamı aşağıya çekmeye çalışılıyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın da istediği yıldız futbolcudan transferde daha aktif rol almasını istedi.





Bjelica ile çalışmak istiyor





Trabzonspor cephesi Petkovic'in de kulübü Dinamo Zagreb'e Trabzonspor için ısrarcı bir tavır sergilemesini bekliyor. Petkovic'in de teknik direktör Nenad Bjelica ile çalışmak istemesi transferdeki en önemli artılardan biri olarak öne çıkıyor.





Daha önce Dinamo Zagreb'te teknik direktör Bjelica ile çalışan Petkovic, 2018-19 sezonunda çıktığı 39 maçta 12 gol 10 asist yapmış, sonraki sezon ise yine 39 maçta bu sefer 13 gol 12 asistlik katkıda bulunmuştu.



