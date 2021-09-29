Yıldız futbolcudan Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, katıldığı bir Twitch yayında, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira hakkında konuştu.
Skorer'de yer alan haberde, Hatayspor maçında bireysel hatası nedeniyle takımının gol yediğini ifade eden Osayi-Samuel, teknik direktör Pereira’nın kendisine destek olduğunu söyledi.
- "Fantastik bir hoca"
- İngiliz oyuncu, "Vitor Pereira fantastik bir antrenör. Sadece saha içinde değil, dışarda da öyle. Dün bir gole sebep oldum, maçtan sonra üzgün olacağımı biliyordu. Yanıma geldi ve ‘Endişelenme, bir sonraki maça odaklan’ dedi. O anda gerçekten çok mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.