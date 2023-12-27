Bu sezon yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray, mali olarak darboğaza girdi. Ödemeleri biriken sarı-kırmızılı kulübün kısa sürede yüksek meblağ para bulması gerekiyor.





Aralık ayı sonuna kadar UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı göndermesi gereken Galatasaray, biriken oyuncu maaşı ve transfer taksit ödemelerinin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 400 milyon TL'lik kaynağa ihtiyaç duyuyor. Başkan Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur ve 2. Başkan Metin Öztürk en çok kasa kolaylığı yapan isimler olarak dikkat çekerken, bu isimler bir diğer yandan kaynak aramaya devam ediyor.





Gelirin yarısı gidiyor

Galatasaray'ın elini en çok sıkıştıran konu Bankalar Birliği anlaşması oldu. Bu sezon sarı-kırmızılı kulübün kazandığı gelirin yüzde 50'si anlaşma gereği direkt bankalar tarafından alınıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 31 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde eden Galatasaray, bu meblağın yarısına dokunamadı.





Sarı-kırmızılıları sıkıştıran bir diğer faktör ise sponsorlar oldu. Birçok sponsorla yeni anlaşma yapan Galatasaray, bazılarından henüz ödeme alamadı. Bazı sponsorlar ise ödemelerde takvimin gerisinden geliyor.



















