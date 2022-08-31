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Ozan'dan büyük başarı

Bundesliga'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Hoffenheim'de Ağustos ayının futbolcusu seçildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak ne yaptı, taraftarlar nasıl karşıladı?
Futbol Haberleri - Ozan Kabak

Bu yaz transfer döneminde 5 milyon Euro karşılığında Schalke 04'ten Hoffeinheim'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak ayağının tozuyla ödül aldı.

Ayın oyuncusu

Hoffenheim'da şu ana kadar 1'i Almanya Kupası, 4'ü Bundesliga olmak üzere 5 maçta forma giyen 22 yaşındaki stoper, Ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Hoffenheim sosyal medya hesaplarından duyurulan gelişme sonrası Alman taraftarların, milli futbolcumuz için övgü cümleleri kullandığı gözlendi.

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