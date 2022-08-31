Ozan'dan büyük başarı

Bu yaz transfer döneminde 5 milyon Euro karşılığında Schalke 04'ten Hoffeinheim'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak ayağının tozuyla ödül aldı.
Ayın oyuncusu
Hoffenheim'da şu ana kadar 1'i Almanya Kupası, 4'ü Bundesliga olmak üzere 5 maçta forma giyen 22 yaşındaki stoper, Ağustos ayının futbolcusu seçildi.
Hoffenheim sosyal medya hesaplarından duyurulan gelişme sonrası Alman taraftarların, milli futbolcumuz için övgü cümleleri kullandığı gözlendi.
Der Mann ist eine Wucht 💪
Gemeinsam mit @PreZeroINT präsentieren wir Euch den #TSG-Spieler des Monats August ➡️ @ozankabak4#SaubereLeistung, Ozan 👏 pic.twitter.com/O45JYLI1SJ
Der Mann ist eine Wucht 💪
💫 Ozan Kabak, Hoffenheim'da Ağustos ayının oyuncusu seçildi. pic.twitter.com/cFyf1KB9Yr
💫 Ozan Kabak, Hoffenheim'da Ağustos ayının oyuncusu seçildi. pic.twitter.com/cFyf1KB9Yr— SPOR (@yenisafakspor) August 31, 2022